Due comunità in lutto per la morte di Roberto

Valerio Morabito Da Calcinato fino a Roggiano Gravina, in Calabria, su una lunga strada di dolore. Una strada percorsa dalla salma di Roberto Miraglia, il cui arrivo è previsto per oggi nel paese natale del Cosentino, mentre il funerale sarà celebrato domani pomeriggio. Al centro del lutto e delle preghiere di tanti c’è un ragazzo di soli 24 anni morto due giorni fa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile, dopo un’agonia durata quattro giorni, per gli effetti di un incidente stradale. Era arrivato a Calcinato, la cittadina d’adozione, da un paio di anni. Come molti suoi coetanei era emigrato dal Sud in cerca di lavoro, e c’era riuscito: nel paese natale aveva lavorato come meccanico in una impresa di soccorso stradale; arrivato nel Bresciano aveva trovato occupazione come operaio in un’azienda della Bassa. «Roberto era un ragazzo solare che amava la sua terra, dalla quale aveva dovuto allontanarsi a malincuore - ricorda il cugino della vittima, Angelo Fittipaldi -. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valerio Morabito