Coltelli con marchi fasulli spacciati per set griffati

La contraffazione dei coltelli d’autore è l’ultima frontiera della filiera del «tarocco». A portarla alla luce sono stati i carabinieri della stazione di Gambara che hanno denunciato a piede libero per commercio di prodotti con marchi falsi e ricettazione tre rumeni ventenni. I tre venditori ambulanti sono stati sorpresi nella piazza Gottolengo mentre al mercato settimanale cercavano di vendere a prezzi decisamente stracciati dei set di coltelli da cucina apparentemente di altissima qualità. A INSOSPETTIRE i carabinieri è stata l’assenza del marchio «Ce»: dai controlli è emerso poi che tutti e tre i venditori avevano dei precedenti per reati contro il patrimonio. I I militari hanno deciso di accompagnare i romeni in caserma dove è stata portata anche la merce, ovvero 29 set di coltelli con scritta delle note marche «Royalty Line» e «Swiss Line». Merce contraffatta e di provenienza sospetta.

