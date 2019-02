Escalation di violenza sui bus: adesso gli autisti hanno paura

Valerio Morabito L’escalation di aggressione al personale di Apam e Sia e di danneggiamenti ai mezzi pubblici sono un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato. Lo sostengono i rappresentanti sindacali del personale che viaggia a bordo dei pullman di linea. La cronaca degli ultimi giorni è eloquente: giovedì in via Matteotti a Carpenedolo, un nigeriano di 36 anni sorpreso senza biglietto è stato colto da un raptus di violenza e dopo aver seminato il panico tra i passeggeri ha infranto con un pugno il vetro del bus. Il tempestivo intervento della Polizia locale ha evitato il peggio e consentito di arrestare il 36enne. Il giorno dopo, invece si è verificata un'aggressione nei confronti di un conducente di un pullman della linea Brescia-Gargnano. Il dipendente è stato insultato e malmenato da un gruppo di baby bulli. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valerio Morabito