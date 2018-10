Il Capirola sul gradino più alto

Il «Capirola» di Leno si è classificato primo in una competizione che si è appena svolta a Varese, all’interno dell'iniziativa nazionale «Comunità in movimento 4.0», promossa dal Miur. La prova, denominata «Consilium Lombardia», consisteva in una simulazione dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia durata tre giorni nel contesto delle smart city, delle reti di comunicazione e della mobilità sostenibile, promuovendo anche su scala locale gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Accompagnati dal professore Marco Pellizzoni hanno partecipato quattro alunni di quarta: Andrea Petizzi della 4A Cat (Costruzioni, ambiente e territorio), Alessandro Magi e Marta Zilioli della 4B Cat, Chiara Biasotti della 4 A Liceo Scientifico. La squadra ha sbaragliato gli avversari e la ghedese Chiara Biasotti, prima classificata ha vinto un viaggio alle Nazioni Unite. (...)

