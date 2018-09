Il vescovo di Brescia si unisce a una preghiera lunga 9 anni

Una preghiera lunga 9 anni. Dal settembre del 2009 a Borgosatollo fedeli provenienti da ogni parte della provincia si alternano nell’adorazione perpetua dell’eucarestia. Una prova di devozione unica in Lombardia. Dalle 9 di ogni lunedì alle 7 della domenica successiva, almeno una persona recita passi del Vangelo, preghiere, litanie o salmi nella cappella accanto alla chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Annunciata. La recita è sempre silenziosa, ad eccezione dei momenti di preghiera collettiva messi in calendario in particolari occasioni. Il luogo di culto non resta mai sguarnito grazie ai turni fissati anche attraverso i social e i gruppi whatsapp. La tecnologia insomma al servizio di una tradizione antica, che affonda le sue radici a quasi 500 anni fa. Un rituale datato 1600, e che consiste appunto nella perpetua adorazione dell’eucarestia in vista della celebrazione «domenicale del corpo di Cristo», con tanto di ostia consacrata esposta giorno dopo giorno, e anno dopo anno. (...)

