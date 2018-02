L’aviaria è solo un ricordo risarcimenti in dirittura

«Il provvedimento atteso è arrivato, iniziamo a rientrare dal periodo di emergenza sanitaria. È stato emanato - spiega Coldiretti Brescia - il provvedimento ministeriale in cui viene definitivamente confermata la revoca della Zur, Zona di ulteriore restrizione, mantenendo comunque in vigore le misure straordinarie di biosicurezza e di riduzione del rischio di malattia nelle regioni ad alto rischio». La Coldiretti saluta con soddisfazione la lenta ma costante uscita dall’emergenza aviaria che ha sterminato gli allevamenti di Lombardia, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Umbria. Nel Bresciano sono stati registrati 22 focolai, un milione i capi abbattuti per danni diretti superiori agli 8 milioni di euro. «Ora resta importante monitorare da vicino la partita relativa agli indennizzi dei danni indiretti e diretti», spiega ancora l’associazione che informa dell’esito della consulta avicola tenuta a livello regionale. (...)

M.MA.