Mezza Italia smaltisce i fanghi nel Bresciano

Mezza Italia smaltisce i fanghi della depurazione nel Bresciano. Dalla Puglia al Trentino Alto Adige passando per la Toscana, gli scarti di oltre mille Comuni hanno come destinazione gli impianti nell’enclave del territorio compreso tra Calcinato- Calvisano e Lonato. Un triangolo ad alta specializzazione che consente di trasformare uno dei rifiuti più complessi da trattare in fertilizzanti per l’agricoltura. Un modello di economia circolare che presenta qualche fisiologico effetto collaterale per l’ambiente, ma che nel complesso esprime comunque un’eccellenza del «made in Brescia». I FANGHI SONO principalmente prodotti dalla depurazione degli scarichi civili, di acque industriali e delle aziende agricole, una volta trattati vengono reimmessi nei terreni coltivati come alternativa alla fertirrigazione. In Lombardia vengono ritirati circa 1.100 tonnellate all'anno di fanghi di cui circa 680 mila tonnellate provengono da altre regioni. Due terzi vengono trattati nel Bresciano. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valerio Morabito