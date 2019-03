Sinistra al voto, Mulè in pista

Manca ancora un annuncio ufficiale, ma è ormai praticamente certo non solo che la Sinistra monteclarense correrà in solitaria alle prossime amministrative, ma anche che la candidata sindaca di questa formazione sarà Patrizia Mulè. La scena politica locale insomma si complica e si arricchisce, manifestando nella frammentazione tutte le difficoltà di un percorso di aggregazione. L’ex assessore della giunta Fraccaro sarebbe pronta a rappresentare una lista di progressisti in vista delle elezioni di fine maggio, ufficializzando una rottura che era maturata tempo fa con l’uscita dalla squadra di governo di cui faceva parte con la delega assessore ai Lavori pubblici. Mulè dovrebbe sciogliere la riserva nei prossimi giorni, e insieme a lei la Sinistra monteclarense è pronta a mettere insieme una lista di alto profilo capace di rappresentare quel mondo progressista, del lavoro e ambientalista che è ben radicato nella cittadina bresciana ma senza portavoce efficaci nella macchina comunale. (...)

V.MOR.