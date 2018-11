Parco giochi inclusivo il via libera ai lavori

Entro la fine dell’anno Ghedi si doterà del secondo parco inclusivo. Dopo quello di via Olimpia che offre la possibilità di giocare a tutti i bambini, sia normodotati che diversamente abili, presto l’inserimento dei giochi per i ragazzini disabili riguarderà anche il parco di via Cave grazie ad un bando indetto dalla Regione Lombardia che ha fatto ottenere alla cittadina della Bassa un contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Unica condizione: il lavoro deve essere terminato entro sessanta giorni e, quindi, entro fine anno. La fase operativa partirà allora per forza di cose immediatamente. «Dato che il progetto elaborato dai nostri uffici comunali per installare i giochi inclusivi prevedeva un costo di 25 mila euro - spiega l’assessore Gabriele Girelli che porta avanti l’iniziativa - il contributo della Regione ci consente di realizzarlo con la modica spesa di 5mila euro. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.MON.