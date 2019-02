Studenti universitari, diplomati, mamme, laureati e disoccupati, due categorie che spesso di sovrappongono. Tutti in coda sognando un lavoro «cotto e mangiato». In 300 candidati hanno presentato il curriculum per il casting che da ieri mattina ha iniziato a selezionare i 30 addetti del nuovo punto McDonald's di Ghedi. La sperequazione tra il numero di aspiranti e i posti offerti dal fast food la dice lunga su una crisi occupazionale che non allenta la morsa. La selezione si è svolta nella sala consiliare messa a disposizione dal sindaco Lorenzo Borzi che ha ringraziato la catena «McDonald's per aver deciso di investire a Ghedi. Nessuno ha paura di sporcarsi le mani dietro una friggitrice o una piastra di cottura per hamburger. Veronica Visone, 35enne di Ghedi, per esempio è laureata in Scienza Biotecnologiche all'Università Federico II di Napoli. «Da quando sono arrivata al Nord – ammette – mi sono dovuta adattare nonostante la laurea. (...)

Valerio Morabito