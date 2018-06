«È una vergogna! Scappano dopo averci sfruttato e illuso»

«Qui è chiusura, non più esubero. Ci avevano detto che potevamo stare tranquille. E invece...» Un fulmine a ciel sereno, racchiuso nelle poche parole della dipendente Daniela Lomongello. Ma anche un tradimento agli ideali tanto decantati e al motto che l'azienda aveva inciso su un cartellino, consegnato ai lavoratori: «La qualità comincia da me». C'è sconforto fuori dallo stabilimento Invatec di Torbole Casaglia, dopo l'annuncio della cessazione delle attività dal primo semestre 2020, comunicato dal gruppo Medtronic. Prima di ieri nessuno sospettava nulla. Non in questi termini almeno, pur nel clima di generale incertezza che aveva contraddistinto gli ultimi anni. «Non ce lo aspettavamo: ricordiamo che solo un anno fa sono state buttate fuori 100 persone – prosegue Lomongello –. Abbiamo fatto tanti sacrifici per questa azienda: training, orari notturni, cambiamento di reparti. Ora ci dicono che tutto questo verrà sparso nel mondo. (...)

J.MAN.