300 mila euro nella panciera: in due nei guai

Aveva l’addome gonfio e questo non è certamente un reato. Il problema è che a determinare il gonfiore era una ingente somma di denaro in banconote di vario taglio. Tutte nascoste in una panciera. Nei guai sono finiti due «spalloni», come vengono chiamate le persone che esportano merci e denaro illegalmente oltre frontiera. Guai in vista, quindi, per chi indossava la ricchissima panciera e per chi è stato considerato suo complice. Si tratta di due bresciani, di 53 e 62 anni, che stavano viaggiando a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio. Sono stati sottoposti a controllo alla barriera autostradale di Vipiteno dai finanzieri della compagnia di Bressanone. I due bresciani provenivano dall’Austria ed erano diretti in Lombardia. Al momento del controllo sono apparsi particolarmente nervosi e hanno fornito risposte evasive sulle ragioni del viaggio all’estero. Avevano inoltre numerosi precedenti di polizia che hanno indotto le Fiamme Gialle a procedere a un’accurata perquisizione della vettura. (...)

