La 500 Miglia Touring 2018 conferma i suoi re: sono Vincenzo e Paolo Bricchetti che, a bordo della loro Austin Healey 100/4 Bn1, hanno conquistato il primo posto, come nel 2017. L'arrivo trionfale, ieri pomeriggio, in piazza Vittoria. Da dove il ventennale della passeggiata automobilistica inventata dal patron Giovanni Riva e da un pugno di amici - nata come una scommessa - era partita venerdì mattina per Veneto e Trentino e un week-end all'insegna di motori, bellezze paesaggistiche, buona cucina e tranquillità.

SINO AL momento dei premi nel cuore di Brescia: a completare il podio le coppie formate da Alessandro e Andrea Senni (Porsche Boxster S) al secondo posto, da Walter Gheda e Adele Paderno (Porsche 911 Cabriolet) al terzo. (...)

Jacopo Manessi