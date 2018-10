Brescia maglia nera in Lombardia per percentuale di abbandono scolastico. Considerando i dati degli ultimi cinque anni, quasi il 30 per cento dei ragazzi iscritti alle superiori non si diploma, peggio della media lombarda, 25,8 per cento, della media italiana 24,7. Le altre province non stanno tanto meglio, solo Cremona batte tutti col 18,7. Se poi si considerano gli ultimi dieci anni, il quadro peggiora, con il 32,7: ci sorpassa solamente Lecco, col 33,1, ma siamo sempre sopra la media lombarda del 31,1 e italiana del 28,9. Sono pesanti i numeri forniti dal dossier di Tutto scuola, aggiornati allo scorso anno, intitolato «La scuola colabrodo», anche se segnano un miglioramento. Nel 2000 in Italia il 44 per cento dei ragazzi se ne andava dai banchi prima di avere compiuto il percorso di studi, ma ad oggi il confronto a livello internazionale è perdente. In dieci anni si sono persi per strada 1,8 milioni di studenti, buttando nel cestino 27 miliardi, 2,7 all’anno. (...)

Magda Biglia