Se la qualità della vita si misura dal clima, i bresciani non se la passano bene. Poche ore di sole, parecchi giorni di pioggia ed estati roventi. È il quadro dipinto dall’indagine sulle città del Sole 24 Ore, che per la prima volta ha messo a confronto le performance meteorologiche di 107 capoluoghi in Italia. Gli indicatori sono calcolati tenendo conto della media dell’ultimo decennio e offrono una fotografia efficace dei cambiamenti climatici, tema più che mai attuale dopo lo sciopero di Fridays for Future che ha portato milioni di studenti in piazza in tutto il mondo lo scorso 15 marzo. Proprio di recente, i portavoce bresciani del Movimento hanno annunciato una nuova mobilitazione per il 24 maggio. Brescia con un punteggio (media di indicatori) di 470,9 si piazza sul fondo della classifica del benessere climatico: è 88a in Italia. Tra il 2008 e il 2018 si è registrata una temperatura media di 13,70 gradi con un aumento di quasi mezzo grado (+0,36). (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Natalia Danesi