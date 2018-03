Polo scolastico del centro storico e Prefettura. Fallita l’operazione Campus universitario tentata dalla Giunta Paroli, la ex caserma Randaccio torna alla ribalta cittadina con un duplice progetto che investe Loggia e Broletto, e forse pure l’Agenzia delle entrate. In un’ala, verosimilmente verso il Carmine, andrà il nuovo Polo scolastico con le elementari Manzoni e Calini e la media Mompiani. Nella parte su via Lupi di Toscana, agli uffici della Prefettura già esistenti si aggiungeranno tutti quelli ora ospitati nella sete Tar di via Zima.

L’AGENZIA del Demanio in questi giorni è al centro di una complessa rete di contatti per restituire all’uso civile l’enorme immobile. E su entrambi i fronti ci sono già fatti concreti. Il sindaco Emilio Del Bono ammette di aver ricevuto, la settimana scorsa, «una comunicazione ufficiale da parte del Demanio che apre la strada al Polo scolastico» da lui fortemente voluto. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mimmo Varone