Ora anche lui sarà lassù, tra le stelle. E il suo nome brillerà come una delle sue «Costellazioni». Perché la sua vita, come quelle che ha raccontato con la sua arte, ha trovato un posto nell'eternità. Mario De Carolis, 61 anni, artista originario del piccolo comune marchigiano di Montefiore dell'Aso e bresciano d'adozione, se ne è andato in un giorno d'estate e nel modo più tragicamente inaspettato.

IL MARE lo ha «inghiottito» a San Benedetto del Tronto, comune nella provincia di Ascoli Piceno dove negli anni Settanta aveva vissuto con la famiglia. Annegato, forse a causa di un malore. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il suo corpo è stato notato galleggiare da alcuni bagnanti ieri mattina, verso le 8.30, a poca distanza dalla riva, di fronte allo stabilimento balneare «Lido Azzurro». Immediatamente portato a riva, De Carolis è stato rianimato per quasi un’ora dal personale del 118. Operazione disperata. (...)

Paola Buizza