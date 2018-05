«Blindata la Mille Miglia Ora più servizi per i soci e più forza al territorio»

Piergiorgio Vittorini, oggi quasi 18 mila soci dell’Aci di Brescia saranno chiamati alle urne per scegliere il Consiglio direttivo per il prossimo quinquennio: perché dovrebbero votare per lei e per la lista «Brescia corre»? «Perché abbiamo dimostrato di sapere governare nell’interesse dell’ente, della città e di tutti gli iscritti. Personalmente ho conseguito importanti risultati economici e ho concorso all’ideazione e alla costituzione della Mille Miglia Srl, la società che garantisce per sempre la permanenza a Brescia della Freccia Rossa. I miei programmi prevedono il potenziamento dell’Aci attraverso la messa a reddito delle sue proprietà immobiliari, dei suoi marchi, delle manifestazioni sportive che organizza e degli eventi connessi, come abbiamo fatto l’anno scorso a Monza a margine del Gran Premio di F1. Non solo. Io considero le 23 delegazioni Aci della provincia i miei soci sul territorio: per questo intendo sostenerle rinunciando alle royalties oggi dovute per l’uso del nostro marchio. Me lo potrò permettere perché in questi anni ho messo in ordine i conti dell’Aci che erano gravati dal mutuo per la nuova sede e da un debito verso l’Aci Italia». Guidare l’Aci significa, appunto, gestire la Mille Miglia attraverso la «srl» che è stata creata ad hoc ed è controllata al cento per cento: lei che idee ha per il futuro della Freccia Rossa? «La corsa deve essere sempre potenziata, ma non basta. Ciò che conta, almeno nei primi 2-3 anni, è dirottare il ritorno di immagine dell’evento sulla città, sulle sue infrastrutture turistiche e sulle sue realtà culturali - dal Museo Mille Miglia alla Pinacoteca - perché il marchio Freccia Rossa è già conosciuto, mentre c’è molto da fare per far conoscere nel mondo l’immagine di Brescia, del suo tessuto industriale, delle sue bellezze artistiche. In una sola parola per far tornare a Brescia tutti quelli che l’hanno conosciuta grazie alla Mille Miglia. Anche la creazione di nuovi eventi come la Mille Miglia Green e la Coppa delle Alpi o la creazione di rapporti con altre storiche realtà dell’automobilismo internazionale come Le Mans rientrano in questa logica». Cinque anni fa lei e Aldo Bonomi, candidato presidente della lista «1000 volte Brescia», eravate nella stessa squadra: cosa vi ha portato a ritrovarvi ora su sponde opposte? «Io non ho rotto con Aldo Bonomi, è stato lui a rompere con me perché l’Aci sotto la mia presidenza ha istituito sei borse di studio da 500 euro l’una per altrettanti studenti di Lumezzane nell’ambito di una manifestazione che annoverava come sponsor, fra gli altri, un imprenditore a lui sgradito. Tengo a precisare che la decisione fu presa all’unanimità». L’Aci è essenzialmente una agenzia a servizio degli automobilisti: cosa può proporre oggi e in futuro ai propri associati? «Oggi l’Aci è una struttura molto solida, con i conti in ordine, che garantisce il posto di lavoro ai propri dipendenti, continuità di impresa alle delegazioni e la possibilità di promuovere iniziative insieme a tutte le associazioni del commercio e dell’imprenditoria bresciana, come ha recentemente dimostrato il progetto Charity». Il Soccorso stradale era uno dei servizi più richiesti: oggi molte case automobilistiche lo offrono gratis ai propri clienti e pure Telepass lo propone agli abbonati Premium. Come risponde l’Aci? «A parte il fatto che molte case poi subappaltano il loro servizio... all’Aci, nelle nostre tessere ci sono tanti servizi che aspettano solo di essere sfruttati e implementati. A differenza del passato, poi, i nostri uffici oggi sono aperti anche al pomeriggio e i bilanci in ordine ci permetteranno di assumere altro personale in futuro per eliminare le ultime code agli sportelli». Anche il «Bollo sicuro» non è più un’esclusiva dell’Aci: ora lo offre anche la Regione, per di più con lo sconto... «Vero, ma in compenso in Lombardia abbiamo ottenuto sconti per i soci in altri servizi». Quale la prima cosa che farà, se sarà eletto? «La prima cosa sarà ringraziare gli elettori, la seconda fare i complimenti al mio avversario, la terza iniziare operare per attuare i nostri programmi». M.B.

