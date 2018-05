Boom di accessi al Pronto Soccorso: +21%

Boom di accessi al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Asst Spedali Civili di Brescia. A generare una sorta di psicosi collettiva sarebbero stati i fatti di cronaca, da ultimo il decesso di Nicole Zacco a causa di un ascesso cerebrale. Le consulenze otorinolaringoiatriche sono cresciute del 50%. L’azienda ospedaliera ha fatto chiarezza con un comunicato. «Nessun allarmismo, non facciamoci spaventare dalla febbre o da un malessere passeggero dei nostri piccoli», raccomanda Alberto Arrighini, direttore del Pronto Soccorso Pediatrico, preoccupato dai numerosi accessi, mai così elevati, con punte giornaliere di oltre 160 ingressi. Se dall’1 al 6 aprile vi erano stati 634 accessi, rispetto ai 755 del 2017, a decorrere dal 7 aprile, si è verificato un crescendo, in coincidenza con la tragica vicenda della piccola Nicole: 268 in quel fine settimana, 287 in quello successivo e 316 in quello ancora successivo; nel periodo 7-22 aprile gli accessi sono passati da 1.794 del 2017 a 2. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Irene Panighetti