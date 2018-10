«Brebemi elettrica? Il progetto a Bruxelles»

Una rivoluzione copernicana, che tutte le aziende, grandi e piccole possono sfruttare. Il futuro della mobilità sostenibile si dirige a grandi passi verso la conversione all’elettrico e anche le aziende bresciane non vogliono farsi trovare impreparate. Il primo esempio è l’elettrificazione di sei chilometri dell’autostrada Brebemi, che procede spedita: ieri, come ha svelato il suo presidente, Franco Bettoni, «abbiamo inviato a Bruxelles il progetto, che costa 18 milioni di euro, per realizzare tre chilometri per parte nel tratto tra Caravaggio e Romano di Lombardia: durerà tre anni, ma in cinque Brebemi vuole diventare l’autostrada più green d’Europa». Bettoni è intervenuto in un convegno organizzato da Confartigianato, inserito nel programma della «Settimana dell’energia», appuntamento annuale sui temi della green economy organizzato dall’associazione degli artigiani e che a Brescia si è declinata sui temi di «Energia e clima». (...)

Manuel Venturi