Ci siamo: anche l’estate 2018 sta per entrare nella proverbiale settimana da «bollino rosso», una litania irrinunciabile, praticamene una tradizione. L’immancabile bollino rosso si appiccicherà come una seconda pelle anche su Brescia, una delle numerose città che verranno colpite dall’aria calda subtropicale che sarà causa della più intensa ondata di calore.

PAROLA agli esperti, per chi non ci credesse. «L’anticiclone africano detereminerà una settimana rovente - confessa il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo -. La colonnina si alzerà in particolare al Centronord dove sono attesi i valori più elevati». Quali valori? «Sono previste punte dai 36 ai 36 gradi sulla bassa Valpadana, lungo il Po e su Toscana, Umbria, Lazio. Localmente si avvertiranno fino a 40 gradi sulle aree interne della Sardegna». Nemmeno i cultori della fuga intelligente verso le cime di montagna si possono dire al riparo dal caldo africano. (...)

