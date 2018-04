«Brescia non sarà mai un sobborgo di Milano»

A un tavolino di piazza Duomo davanti ad un piatto di prosciutto e mozzarella, Emilio Del Bono racconta il sogno di una città diversa e moderna, proiettata nel futuro che sia insieme il massimo dell’innovazione ma anche il massimo della serenità. Una città da vivere e rendere affascinante. Signor sindaco sono in molti a pensare che Brescia abbia perso la sua attrattiva anche rispetto alla sua provincia e che rischi di diventare il sobborgo di Milano. Cosa risponde? Brescia non è mai stata e non sarà mai un sobborgo di Milano. Ci sono distanze antropologiche fra la nostra provincia e quella milanese. Noi restiamo una delle aree più forti d'Europa e siamo la capitale della Lombardia orientale. Resta il fatto che proprio da Brescia partono accuse alla Regione di aver penalizzato la città e la Provincia... Milano è una piovra che si mangia quasi tutte le risorse. Prendiamo la sanità dove la riforma varata dal Pirellone ha creato non pochi problemi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Riccardo Bormioli