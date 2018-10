Mobilità, eventi, cultura, shopping, turismo racchiusi in un’unica applicazione, per promuovere una città a portata di smartphone. Nasce con questo obiettivo «Bresciapp!», la nuova iniziativa realizzata in sinergia tra Comune, Consorzio Brescia Centro e Gruppo Brescia Mobilità, con il contributo di Regione Lombardia che ne ha finanziato lo sviluppo nell’ambito del progetto Brescia cresce. L’APP, già scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store, si rivolge ai cittadini e ai turisti, e promette di facilitare la vita con una serie di informazioni utili a portata di mano, per abbinare l’impulso culturale con la promozione del commercio urbano. (...)

Lisa Cesco