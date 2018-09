Buoni pasto, 100 ristoratori a bocca asciutta

È scoppiata la grana dei buoni pasto: sono coinvolti, solo in città, più di un centinaio di esercizi. Bar o ristoranti che risultano creditori – da 2mila sino a 30mila euro – di Qui! Group, azienda distributrice dei buoni Qui!Ticket per pasti somministrati ai dipendenti del Comune di Brescia. Un'azienda che è stata dichiarata fallita, il 6 settembre, dal Tribunale di Genova. Aprendo un buco enorme. In Italia si parla di 123mila attività di somministrazione interessate e di 193 milioni di euro complessivi. Situazione che ha spinto Confesercenti a bussare in Loggia per chiedere l'istituzione di un fondo straordinario rivolto alle imprese interessate. «Avendo il Comune di Brescia aderito alla convenzione Consip, numerosi pubblici esercizi hanno conseguentemente sottoscritto contratti con Qui!Group per somministrare ai dipendenti comunali pasti attraverso il sistema a “buoni pasto parametrali“ – spiega Alessio Merigo, direttore generale di Confesercenti Lombardia –. (...)

Jacopo Manessi