Viene definita un «camaleonte clinico» perché si annuncia con sintomi molto variabili e non sempre specifici, per questo più difficili da inquadrare. La celiachia è l’intolleranza alimentare più frequente, ed è sempre più diffusa: nell’arco degli ultimi 10 anni i casi nel Bresciano sono quasi raddoppiati, passando dai 2906 del 2008 ai 5370 del 2018 (dati Ats Brescia riferiti ai pazienti presi in carico). A livello nazionale la Lombardia si conferma prima regione per numero di celiaci, con oltre 36 mila pazienti, seguita dal Lazio con 21 mila e dalla Campania con 19 mila. SI TRATTA di una malattia su base infiammatoria dell'intestino tenue, causata da una reazione autoimmune al glutine: la cura, per chi ne è affetto, consiste nel seguire una dieta che eviti i prodotti a base di frumento come pane, pasta, pizza a favore delle versioni «gluten free». (...)

Lisa Cesco