«Censimento regionale Brescia non ha risposto»

«Bene ha fatto Simona Bordonali a chiedere chiarezza sulla vicenda della povera Sana. Un fatto che non può essere circoscritto solo a quanto avvenuto in Pakistan, ma che chiama in causa anche il Comune, che ai tempi del monitoraggio sui luoghi di culto che avevo promosso per conto di Regione Lombardia, non si è nemmeno degnato di rispondere per riferirci della situazione a Brescia». LO SOSTIENE Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo Misto ed ex assessore della giunta Maroni, in merito alla vicenda di Sana Cheema, sulla cui morte si attendono ancora risposte definitive. Beccalossi, ai tempi, aveva scritto a tutti i sindaci una lettera chiedendo di indicare la collocazione delle moschee dei centri culturali e delle scuole coraniche presenti sul loro territorio per «valutare al meglio la possibilità di intervenire con provvedimenti legislativi di competenza regionale atti a regolamentare questa materia». «Brescia - prosegue Viviana Beccalossi - è una delle poche grandi città della Lombardia che ha ritenuto di snobbare il nostro invito a collaborare per condividere informazioni su moschee e luoghi di culto regolari o peggio ancora clandestini. Una condizione che la vicenda di Sana, con le frequentazioni del padre, porta drammaticamente alla luce». «Mi auguro - conclude ancora il consigliere regionale ed ex assessore - che dopo le elezioni per la Loggia si possa inaugurare un nuovo corso, con un sindaco come Paola Vilardi finalmente disposta a non chiudere gli occhi di fronte al proliferare di situazioni clandestine e incontrollate, anche in considerazione delle ultime notizie che confermano la Lombardia e Brescia come territori particolarmente a rischio terrorismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA