«Cibo, farmaci e cancelleria: più donatori per il recupero»

L’economia circolare salverà il mondo: parafrasando l’«Idiota» di Dostoevskij, la sostenibilità è il paradigma da seguire per un nuovo modello di sviluppo. Anche il Parlamento italiano se n’è accorto, approvando nel 2016 la legge 166, conosciuta come «legge Gadda» contro lo spreco alimentare: la stessa Maria Chiara Gadda, è stata ospite dell’ultima giornata di «Brescia green», iniziativa dedicata agli stili di vita sostenibili. «Tutti abbiamo una responsabilità – ha spiegato Gadda -. La legge mette in un quadro omogeneo una serie di norme che rendevano difficile il recupero e, con l’ultima legge di bilancio, è stata estesa a cibo, farmaci, prodotti di cancelleria e cartoleria: dobbiamo andare verso un rapporto strutturato con le associazioni e aumentare il numero dei donatori». «Sono stati giorni intensi, abbiamo avuto studenti, docenti, aziende, famiglie», ha commentato Diego Moratti, direttore di «InfoSostenibile» e organizzatore dell’evento. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Manuel Venturi