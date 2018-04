Con Beretta Bresciaoggi mira al futuro

Alzare l’asticella. Guardare avanti. Lanciare nuove sfide. È la mission quotidiana di Franco Gussalli Beretta, manager con i piedi saldamente nel passato e - per dirla alla Pierangelo Bertoli - lo sguardo dritto e aperto sul futuro. Un «direttore per un giorno» tanto proiettato in avanti da trasformare Brescia Oggi in ...Brescia Domani con un gioco di parole che poi tanto gioco non è: semmai, uno stimolo. Per la città. Per i bresciani. Per il giornale. Da qui l’idea di intervistare tre testimonial d’eccezione della brescianità per raccontare la Brescia che verrà. O che vorrebbero. DI PIÙ: consapevole che il primo compito di un leader è dare il buon esempio, Franco Gussalli Beretta non si è seduto alla scrivania del direttore per dare ordini, ma - dopo aver guidato la riunione di redazione del mattino - si è rimboccato le maniche e si è calato totalmente nel mestiere del giornalista. Frugando nella rubrica del suo smartophone ha ideato e firmato un vero scoop: un’intervista esclusiva dal Bahrain a Maurizio Arrivabene, il team principal della Scuderia Ferrari che mai in passato aveva svelato così intensamente il suo rapporto con la città in cui è nato e di cui è fiero rappresentante. Un manager rude, sì, «alla bresciana», ma estremamente lucido e intelligente. Uno che spazza i luoghi comuni («Nebbia e tondino? Non esistono più») e invita tutti ad essere più ambiziosi e coraggiosi. Perchè nel mondo reale come in Formula 1 la competitività non è un concetto astratto, ma una necessità impellente. Imprescindibile, se non ci si vuole rassegnare all’ordinaria amministrazione, al provincialismo e, un po’ alla volta, inevitabilmente, al declino. Una vision totalmente condivisa da Beretta, imprenditore «smart» che dà grandissimo valore al fattore umano, ma pensa di affidare a un algoritmo il compito di monitorare i social («la più grande fabbrica del gossip del mondo») a caccia delle notizie più fresche. Per poi affidare ai giornalisti il compito di verificarle, approfondirle e commentarle. Il rapporto conflittuale fra la Rete e l’editoria tradizionale risolto con un clic. Anzi, con un’ idea. Direttore per il futuro, altro che per un giorno! •

Marco Bencivenga