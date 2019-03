Consiglio provinciale: Broletto «ribaltato»

Otto consiglieri per «Centrodestra in Provincia», sette per «Comunità e Territorio» e uno per «Provincia Bene Comune»: questo l’esito (ufficioso) delle elezioni di secondo livello di ieri, convocate per rinnovare il consiglio provinciale. Si invertono così i rapporti di forza in Broletto dal momento che il centrodestra guadagna un rappresentante e che il centrosinistra ne lascia per strada uno. I nuovi equilibri non dovrebbero togliere il sonno a Samuele Alghisi (Pd), presidente dell’ente, dal momento che il suo voto al momento dell’approvazione di qualsivoglia provvedimento dovrebbe risultare decisivo. Dovrà tuttavia confidare sul fatto che Marco Apostoli, il candidato eletto con l’appoggio della sinistra radicale e del mondo ambientalista, non faccia pendere il piatto della bilancia dalla parte sgradita alla coalizione di centrosinistra. CERTAMENTE Apostoli già pregusta il valore aggiunto che dai prossimi giorni il suo voto assumerà. (...)

Mauro Zappa