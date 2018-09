«Così siamo stati protagonisti del miracolo»

«Dio aiuta tutti anche chi come noi, prima del miracolo di cui siamo stati protagonisti, pregava poco e ancora meno andava in chiesa». È solo uno degli insegnamenti che ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Cerea (Verona), Vanna Pironato e Alberto Tagliaferro hanno raccontato e trasmesso a oltre 200 fedeli presenti per ascoltare la loro testimonianza: mamma Vanna e papà Alberto sono dei genitori di Amanda, la bambina di Villa Bartolomea che è nata il 25 dicembre 2014, ma per la scienza non sarebbe mai dovuta venire al mondo. Si è trattato di un miracolo a tutti gli effetti, come riconosciuto dagli specialisti che hanno studiato il caso giudicandolo «scientificamente non spiegabile». E anche dalla Congregazione per le Cause dei Santi del Vaticano e da Papa Francesco. Un evento soprannaturale grazie al quale il prossimo 14 ottobre il beato Paolo VI, il Papa bresciano, sarà canonizzato e diverrà santo. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Francesco Scuderi