Desirée e le verità nascoste Erra: «Chi sa adesso parli!»

Dopo il nuovo esposto presentato in Procura a Brescia sul caso della morte di Desiree Piovanelli, uccisa a 14 anni nel 2002 da tre minori (che hanno scontato la pena) e un adulto, Giovanni Erra condannato a 30 anni, l’ombra della pedofilia si allunga sul paese di Leno. Un residente ha chiesto agli inquirenti di essere ascoltato e nell’esposto ha indicato il nome di quello che ritiene essere il mandante del delitto che, viene sostenuto, sarebbe stato commesso nel mondo della pedofilia. Così dopo 17 anni di reclusione Giovanni Erra ha chiesto la revisione del processo e, attraverso una lettera scritta dal carcere di Bollate (Milano), ha ribadito la sua innocenza. Per il delitto della 14enne, sono stati condannati in via definitiva anche tre minorenni amici della ragazza, che hanno riportato condanne a 18, 15 e 10 anni. (...)

Giuseppe Spatola