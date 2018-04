La giunta regionale della Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 103 milioni di euro per interventi di edilizia sanitaria come confermato con orgoglio dal governatore Attilio Fontana. «Attraverso il provvedimento approvato destiniamo 75 milioni di euro ad Ats, Asst, Irccs e Areu per interventi di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, incremento dei livelli di sicurezza e comfort delle strutture, e miglioramento dell’offerta sanitaria sul territorio» ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, aggiungendo che 20 milioni «saranno destinati con delibere successive per interventi minori che le Aziende individueranno nei propri piani di investimento» mentre i restanti e 8 milioni andranno «per il completamento di lavori già in essere che necessitano di ulteriori finanziamenti». (...)

Giuseppe Spatola