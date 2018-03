Fontana è Governatore: ora si aspetta la giunta

Atilio Fontana ieri pomeriggio è stato proclamato presidente della Regione Lombardia. Il passaggio di consegne è previsto per oggi con la stretta di mano all’ex governatore Roberto Maroni, in programma alle 11 nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia. L’avvocato varesino ed ex sindaco della Città Giardino, leghista della prima ora come il suo predecessore, ha ottenuto 2.793.370 voti (49,75%) nella tornata del 4 marzo. E ora? Con la proclamazione cessano dall’incarico il presidente e la Giunta in carica. Fontana deve nominare i nuovi assessori entro 10 giorni dalla proclamazione. A QUESTO PRIMO passaggio seguiranno le presentazioni al Consiglio regionale del nuovo esecutivo (entro due giorni), del programma di governo per la legislatura (entro 15 giorni dalla formazione della squadra) e del Programma regionale di sviluppo (entro 60 giorni). Tre i bresciani che siederanno in giunta: Davide Caparini (Bilancio), Fabio Rolfi (Agricoltura) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo e commercio).

GIU.S.