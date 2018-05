ROMA La Mille Miglia è una «bestia» strana. Quando Andrea Vesco transita sulla passerella di via Veneto si direbbe che sia lui il re di Roma. Poi però passa Giovanni Moceri, la classifica cambia all’improvviso e la corona di Romolo finisce tra le sue manone sicule. Finita? Manco per scherzo. Mentre tutti gli altri sfilano sul viale della dolce vita di Fellini, la situazione varia nuovamente ed è Juan Tonconogy a balzare al primo posto. Questione di bit e connessioni. Le prove di Baschi che «entrano» e «non entrano», i numeri che viaggiano a cento all’ora e poi frenano. Servirebbe una speciale classifica a penalità per i siti internet e le classifiche online. L’anno prossimo, dai. Vada come vada, il versante sportivo della corsa è proprio un bell’intrigo. «Su e giù, come i ceci nell’acqua bollente», per dirla alla maniera di un papa che tanto tempo fa si trovò a descrivere le continue oscillazioni alle votazioni del conclave. (...)

AL.ARM.