Gioco a fasce orarie in città Il Tar sospende l’ordinanza

A Brescia slot e videolottery possono tornare accese senza limiti di orario, al contrario di quanto previsto nel regolamento approvato all'unanimità dal consiglio comunale il 29 novembre e, successivamente, nell’ordinanza emanata dal sindaco il 2 marzo che inibiva il gioco dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Lo hanno deciso i giudici del Tar Lombardia. IL REGOLAMENTO era già stato impugnato nel merito dalla controparte di gestori di macchinette, che hanno poi chiesto anche la sospensiva del provvedimento firmato dal primo cittadino. I giudici del Tribunale amministrativo contestano non tanto la riduzione dell’orario di gioco che, incidendo per 6 ore sulle 15 di apertura, «non violerebbe il principio di proporzionalità» ma la «carenza di motivazione e l’«insufficienza dell’istruttoria» del Comune. Ma la Loggia non si arrende: «Se deve essere guerra, ci andremo con le armi giuste - ha dichiarato l’assessore alle politiche per una città sicura Valter Muchetti -. (...)

Michela Bono