Giunta Fontana, Mattinzoli è «congelato»

Doveva essere il grande giorno dei bresciani al Pirellone, con la presentazione in pompa magna della nuova Giunta di Attilio Fontana, ma in casa di Forza Italia alcune tessere nelle ultime ore avrebbero fatto fatica ad incastrarsi mettendo in discussione anche le posizioni che fino a ieri parevano oramai definite. E tra queste ci sarebbe la nomina di Alessandro Mattinzoli, entrato al Pirellone da Papa e che ora rischia di uscire da Palazzo Lombardia come semplice sacrestano. O meglio, per far digerire al sindaco di Sirmione il passo indietro obbligato ci sarebbe la possibilità paventata di eleggerlo presidente del Consiglio. Ipotesi che fino a ieri sera sono rimaste tali. Del resto sulla sua posizione c’è il pressing diretto di Arcore per l’ingresso di Francesco Ferri che potrebbe scalzarlo. Dall’altra il ballottaggio su chi affiancherà Silvia Sardone: la scelta tra Benedetta Cosmi ed Elena Centemero condizionerà poi la spartizione delle deleghe. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Giuseppe Spatola