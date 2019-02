Il festival «nazi» di Brescia arriva alla Camera

Quattro gruppi musicali vicini al mondo skinhead e neonazista ha organizzato una serata nel bresciano in un luogo che è ancora top secret. In una interrogazione in Parlamento di Nicola Fratoianni di LeU si parla di una località imprecisata. Il concerto di matrice naziskin si è tenuto ieri sera in un locale di Palazzolo, tenuto segreto fino all’ultimo per evitare che si creassero tensioni o violenze attorno al concerto tra gruppi politicamente contrapposti. La scelta della sede del concerto è probabilmente legata al fatto che a promuovere l’appuntamento sia stato Veneto Fronte Skinheads con Brescia Skinheads, Lealtà Azione e Forza Nuova e pare la partecipazioni di elementi provenienti dall’estero. «In un locale della provincia di Brescia - aveva denunciato in Parlamento Fratoianni - si svolgerà un concerto promosso da organizzazioni neofasciste che si richiamano al nazismo. (...)

