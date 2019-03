Il mercato immobiliare riparte C’è un +6,5% rispetto al 2017

Il mercato immobiliare riparte. La Lombardia si conferma locomotiva d’Italia anche in questo settore. Secondo l’elaborazione del Centro studi di «Abitare Co.» (realtà attiva nel settore dell’intermediazione immobiliare) sui dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo anno le compravendite nel settore residenziale nella regione sono aumentate del 6,8%, raggiungendo in totale 123.372 unità. Un dato che posiziona la Lombardia al primo posto in Italia per numerosità e al settimo posto per tasso di crescita. ANCHE da Brescia arrivano notizie positive: le compravendite in provincia sono state 13.728, con una crescita del 6,5% sul 2017. I dati mostrano un mercato finalmente in ripresa anche se la seconda parte dei 2018 ha fatto registrare una lieve flessione. Merito di tassi di interesse sui mutui che rimangono bassi e dei prezzi degli immobili che rimangono lontani dai livelli di qualche anno fa. (...)

Manuel Venturi