«In campo per difendere gli automobilisti e Freccia Rossa più internazionale»

Aldo Bonomi, oggi quasi 18 mila soci dell’Aci di Brescia saranno chiamati alle urne per scegliere il Consiglio direttivo per il prossimo quinquennio: perché dovrebbero votare per lei e per la sua lista «1000 volte Brescia»? «Perché io e la mia squadra pensiamo di aver già dimostrato in passato di avere le idee chiare e, soprattutto, le idee giuste: dal 2008 ad oggi i nostri risultati sono sempre stati positivi. Ora si tratta di continuare il lavoro impostato e svolto. La priorità è migliorare la gestione dell’ente, perché se non ci fossero gli utili prodotti dalla Mille Miglia, l’Automobil club di Brescia sarebbe in passivo per circa 600 mila euro all’anno. È evidente che c’è qualcosa da migliorare». Guidare l’Automobil club significa, appunto, gestire la Mille Miglia attraverso la Srl che è stata creata ad hoc ed è controllata al cento per cento dall’ente: lei che idee ha per il futuro della Freccia Rossa? «L’ultima edizione della corsa, appena conclusa, ha riscosso unanimi consensi: la Mille Miglia 2018 è stata un grande successo a ogni livello. In futuro si tratterà di rendere la corsa e il suo marchio ancora più internazionali ed economicamente redditizi. Alcune novità sono già state programmate dalla Mille Miglia Srl per i prossimi 3-5 anni: dalla Mille Miglia Green per auto elettriche al rilancio della Coppa delle Alpi, passando per la Charity e da altri progetti che sono già stati sottoposti al vaglio dell’Aci. La mia idea è che la Srl resti una realtà separata, una società di servizi autonoma, seppur coadiuvata dal personale dell’Aci che ha grande esperienza in materia. Così potrà occuparsi con agilità ed efficienza di tutta l’attività sportiva dell’ente: dal Rally Mille Miglia alla cronoscalata Malegno-Borno ad altre corse che potranno essere organizzate creando sinergie con gli sponsor». Cinque anni fa lei e Piergiorgio Vittorini, oggi candidato presidente della lista «Brescia Corre», eravate nella stessa squadra: cosa vi ha portato a ritrovarvi su sponde opposte? «Semplicemente, si è incrinato il rapporto di fiducia. Pur eletto nella mia squadra, Vittorini in veste di presidente dell’Aci non voleva che io diventassi presidente della Srl, così come non gradiva altre due figure apicali come il vicepresidente Franco Gussalli Beretta e l’amministratore delegato Alberto Piantoni. Vittorini preferiva avere un amministratore unico: difatti ha votato contro di me. Ci sono i documenti a dimostrarlo... In proposito vorrei ricordare a tutti di essere arrivato all’Aci non per smania personale, ma perché mi era stato chiesto per favore di diventare presidente quando l’ente era commissariato. A chiamarmi furono gli sportivi bresciani e un galantuomo come Roberto Gaburri, ex presidente dell’Aci e della Mille Miglia che purtroppo non c’è più. Ora nella mia squadra c’è sua figlia Maria». L’Aci è essenzialmente una agenzia a servizio degli automobilisti: cosa può proporre oggi e in futuro ai propri associati? «Non c’è molto da inventare: bisogna semplicemente offrire servizi migliori a costi inferiori». Il Soccorso stradale era uno dei servizi più richiesti: oggi molte case automobilistiche lo offrono gratis ai propri clienti e pure Telepass lo propone ai propri abbonati Premium. Come risponde l’Aci? «La risposta è semplice: negli ultimi anni il mondo è cambiato e allora anche l’Aci deve cambiare: il soccorso stradale non può più essere il core business. Dobbiamo reinventarci un lavoro e una mission, per esempio diventare il sindacato degli automobilisti, come succede in Germania. Anzi, “sindacato” non mi piace. Meglio dire “lobby”: la lobby che difende gli automobilisti». Anche il «Bollo sicuro» non è più un’esclusiva dell’Aci: ora lo offre la Regione, perdippiù con lo sconto... «Lo so bene... Ripeto: dobbiamo offrire un servizio migliore a un prezzo inferiore o quantomeno uguale alla concorrenza. Come farebbe un’ azienda privata, sia pur nel rispetto del pubblico». Qual è la prima cosa che farà, se sarà eletto? «Non farò niente di particolare. Mi rimboccherò le maniche. E inizierò a lavorare». M.B.

M.B.