Il Pm10 tocca livelli record, e scattano le misure di primo livello concordate tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna nel giugno 2017. Da oggi si fermano tutti i diesel privati fino a Euro 4, anche di sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30, e fino agli Euro 3 commerciali dalle 8.30 alle 12.30. Bisogna spegnere le caldaie a biomassa più vecchie, non si può accendere alcun fuoco all’aperto, si dovrà abbassare di un grado la temperatura. Le centraline Arpa del Broletto e del Villaggio Sereno da una settimana registrano valori delle polveri sottili oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo (ug/mc), e le misure straordinarie sono andate in vigore in automatico. PER LA VERITÀ sarebbero dovute scattare già martedì, al raggiungimento dei 4 giorni consecutivi, ma da quest’anno le verifiche Arpa vengono fatte solo di lunedì e giovedì non solo per la disattivazione bensì pure per l’attivazione dei provvedimenti. (...)

Mimmo Varone