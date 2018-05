L’orgoglio di Folzano: la comunità accogliente che pratica il vivere bene

Folzano è un piccolo mondo a sé. Paragoni e similitudini sono fuori luogo per definire il nucleo abitato più meridionale della città, borgo antico immerso nell’ultima porzione sostanzialmente intatta della campagna urbana, isola di quiete rurale accerchiata ma non ancora contaminata dal dinamismo commerciale ed edilizio del capoluogo in espansione. Con l’unica, vera presenza vagamente inquietante rappresentata dal vicino termovalorizzatore sullo sfondo. (...)

Davide Vitacca