La «Bam» blinda il centro Blocco auto dalle 9 alle 15

La chiamano «domenica ecologica», in realtà oggi sarà solo una chiusura del centro storico per agevolare la Brescia Art Marathon (Bam) che vede migliaia di podisti correre tra i quattro angoli del territorio comunale. L’ordinanza della Loggia prevede la chiusura del centro storico dentro le vie Spalti San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo Da Vinci, Pusterla, Turati e piazzale Arnaldo. Ma solo dalle 9 alle 15, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara, e con le solite deroghe. Eppure non è un bel periodo per l’aria cittadina. Dal 28 febbraio i valori delle polveri sottili sono sopra la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, e da martedì 6 sono scattate le misure di limitazione del traffico previste dal primo livello. CON LE PM10 rientrate nella norma giovedì, saranno revocate a partire da martedì prossimo, ma comunque restano. (...)

Mimmo Varone