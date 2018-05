La Freccia Rossa batte i patroni La metro vola a quota 150 mila

La notizia ha preso corpo quando non era ancora ufficiale, circolando sui social dal mattino di ieri. Poi, nel pomeriggio è arrivata la conferma dal direttore generale di Brescia Mobilità Marco Medeghini: nella serate e nella nottata di sabato la metro ha toccato la soglia dei 150 mila passeggeri. È record assoluto. Fino a questo exploit il primato spettava al 15 febbraio 2017, festa di San Faustino, quando la Fiera aveva portato sui treni automatici 140 mila bresciani. Vicini a quella cifra si era andati pure nella festa dei patroni di quest’anno, ma il risultato raggiunto grazie alla festa collaterale alla Mille Miglia, nella giornata dell’arrivo e della Notte bianca è fuori portata per ogni altro evento. Medeghini spiega che 100 mila viaggiatori si sono avuti solo tra la serata e la notte, quando migliaia di persone hanno festeggiato in piazza la corsa più bella del mondo, e che altri 50 mila si erano mossi con la underground durante il giorno. (...)

Mimmo Varone