«La prossima Pinacoteca è il museo della scienza»

«Il Museo di scienze naturali dovrà essere la nostra prossima Pinacoteca. L’obiettivo di riqualificazione del prossimo quinquennio». Lo dice Laura Castelletti che ha lasciato passare qualche giorno, ma ora dice la sua a proposito delle mostre, di come stanno in rapporto con la valorizzazione del patrimonio e delle analisi di Bino, Vitale, Rusconi, Mantovani, Fasser riportate nell’articolo di mercoledì scorso di Bresciaoggi. Ha atteso qualche giorno perché c’era un appuntamento importante: la preview della pinacoteca ristrutturata. Vedere la Tosio Martinengo in dirittura d’arrivo è per lei tirare un bel sospiro di sollievo. Non è mai finita però. Adesso avete davanti la mostra su Tiziano e il festival della fotografia. Tiziano è un po’ sofferta. Se non arriva lo sponsor rischia di saltare? «Meno sofferta di quanto sia risultato dai giornali. Non c’è nulla di insolito in una mostra che dal punto di vista economico è in divenire. (...)

Eugenio Barboglio