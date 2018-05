Le coltivazioni abbattono il Pcb E la sperimentazione si allarga

Sul pianeta Terra ci sono poche aree inquinate da Pcb (policlorobifenili) come il Sin-Caffaro. Perciò non stupisce che, quanto si fa a Brescia per ridurre l’impatto della contaminazione sulle produzioni agricole, di conseguenza su sicurezza alimentare e salute umana, interessi studiosi di tutto il mondo. È ACCADUTO ieri a Roma, durante il simposio internazionale in materia organizzato dalla Fao, l’Organizzazione dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura. E con ogni probabilità uguale interesse avranno gli studi in corso, sempre a Brescia, sul biorimedio che rimanda a fine anno per i risultati, e sulle specie orticole che promette gli esiti entro un mese. La sperimentazione del 2016 sul trasferimento delle sostanze inquinanti dal terreno alle produzioni agricole è stata condotta da Ersaf Lombardia (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) e da Ats Brescia in collaborazione con il Commissario straordinario della Caffaro, Roberto Moreni. (...)

Mimmo Varone