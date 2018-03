Lega ai massimi storici: «È vittoria epica»

A Brescia, con orizzonte romano e milanese, la Lega cresce e si impone prepotentemente al centro della politica di centrodestra, prima fermamente in mano a Forza Italia. Ora, con l’avanzata di Matteo Salvini, i rapporti di forza sono cambiati, si sono «evoluti» per dirla alla maniera dei vertici di via Bellerio che sulle percentuali bulgare raccolte nel Bresciano avevano scommesso da tempo sentendo la pancia dei loro elettori e mirando al sentimento di «scoramento» percepito sul territorio e subito raccolto. Così, mentre in Lombardia continua il dominio incontrastato del centrodestra, che governa la Regione dal 1994 e si prepara a farlo per altri cinque anni con Attilio Fontana, la Lega festeggia un risultato (nettamente superiore rispetto al 42,8% registrato cinque anni fa da Roberto Maroni) che conferma il buon momento di salute. Il Carroccio addirittura alle Regionali rischia di triplicare gli azzurri nella corsa interna alla coalizione. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Giuseppe Spatola