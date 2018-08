La maestra Laura è arrivata di corsa da Piazza Armerina, Sicilia. Ha speso 330 euro di aereo, due voli pagati, perché aveva prenotato per il primo settembre, giorno in cui pensava di presentarsi alla scuola scelta online, invece all'ultimo minuto ha dovuto precipitarsi per indicare il luogo di persona. La piattaforma ha fatto cilecca facendo rizzare, alla fine di agosto, i capelli agli uffici e agli aspiranti a un posto di ruolo in Lombardia. La settimana di fuoco è cominciata e si andrà avanti sino al 3 settembre, anche se l'anno ufficialmente comincia al primo del mese. Laura ha due figli, di 13 e 15 anni: «Per un anno li lascerò poi, se non potrò tornare, studieremo il da farsi. Il tempo indeterminato non si rifiuta e le opportunità sono in questa regione, tante in questa provincia». È vincitrice del concorso del 2016, come altre 14 della primaria convocate ieri. Un concorso a cui si sono presentate in 9mila, selezionate in 1642. (...)

Magda Biglia