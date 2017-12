Per Rocco Chinnici la Mafia era «solamente e soltanto associazione per delinquere che ha avuto in passato e continuerà ad avere un solo fine: l’arricchimento con qualsiasi mezzo e in qualsiasi maniera degli associati». In questo senso nel Bresciano il primo a parlare di «vero allarme» è stato il procuratore aggiunto Sandro Raimondi (in odore di trasferimento a Trento) quando, nel settembre scorso, aveva puntato il dito sui pericoli di infiltrazioni mafiose negli affari «sporchi» dei rifiuti. Dal palazzo di giustizia a quello della politica il passo è stato breve, tanto che la Commissione regionale antimafia presieduta dal bresciano Gianantonio Girelli ha messo naso per tastare il polso alla provincia e capire quanto il territorio sia «esposto». Guai, però, a parlare di «nuova terra dei fuochi», anche se in parlamento una deputata di Sinistra Italiana (Serena Pellegrino) ha letteralmente definito Brescia e la sua provincia come la «grande discarica della nazione». Come darle torto scorrendo i dati che parlano di 13 mila metricubi di rifiuti tombati per chilometro quadrato? E proprio sotto quel terreno contaminato che bisogna prestare attenzione e seguire la lunga scia di affari che potrebbe portare alla scoperta di quella che ora non si chiama solo «mafia» ma, nell’era degli affari 2.0, è diventata «Ecomafia». «Abbiamo un segnale abbastanza evidente di infiltrazioni malavitose da approfondire», ha ammesso Girelli senza mezzi termini. E NON È UN CASO se la Commissione ha iniziato il suo sopralluogo alla grande discarica Green Up srl di Bedizzole che prese fuoco tre volte nel giro di un paio di mesi, il 4 marzo, il 24 e il 30 maggio. Terra dei fuochi «no», ma terra di incendi «anomali» sì. Così l’audizione di Raimondi davanti alla Commissione bicamerale ecomafie i parlamentari è storia recente, con le criticità del territorio che emerge ad ogni «montagnetta». Del resto i dati regionali non nascondono quanto il malaffare (che sia ’Ndrangheta, mafia o organizzazioni straniere) abbia investito sul nostro territorio. In Lombardia sono state confiscate 345 aziende, l’8,63% del totale italiano: Ben 242 aziende (il 70% della regione) sono state confiscate a Milano Città Metropolitana, 30 in Monza e Brianza, due a Lodi. Per «Il rapporto mafia e impresa: il caso della ’ndrangheta nell’ economia Lombardia» si è passati da 873 reati per estorsione denunciati nel 2011 a 1.353 nel 2016 con una crescita del 55%. Sul fronte dell’ usura, dopo Emilia e Campania, la Lombardia è al terzo posto con 46 casi denunciati all’ Autorità Giudiziaria, +27,8% in un anno, +21,1% in cinque anni. Per quanto riguarda gli incendi a imprese, beni immobili e mobili con 602 incendi denunciati la Lombardia è la seconda regione in Italia, dopo la Puglia. Insomma: armi, droga, pizzo, racket, intimidazioni, ma anche affari, sanità, gioco d’azzardo e politica. Tutto questo è la mafia in Lombardia e pure a Brescia, dove parlare di «infiltrazione» forse oggi è decisamente datato. LA «COLONIZZAZIONE» del bresciano parte da lontano, dalle prime famiglie calabresi (poi entrate in indagini di livello nazionale) arrivate in Valtrompia e sul Garda. In questo senso il Bresciano sconta la facile penetrazione che le mafie ottengono all’in- terno dell’economia e della politica anche in città e in cittadine apparentemente insospettabili. Nella logica delle mafie il narcotrafficante al soldo delle famiglie Caruana - Cuntrera in Sud America sarebbe stato più al sicuro prendendo casa a Soiano in un’ anonima villetta, coperto da un lavoro altrettanto «anonimo». Per vivere la vita alla luce del sole era «rappresentante di biancheria», nell’ombra invece era uomo di Raffaele Cutolo, leader della nuova camorra organizzata. Proprio il «re» nell’entroterra gardesano avrebbe trovato riparo negli anni ‘77-‘78 dopo la fuga da Poggioreale. Storie consegnate alla storia. Brescia è sempre stata considerata una sorta di buon ritiro per boss e piccoli affiliati. Un luogo sicuro in cui fare affari e far girare denaro in una economia che di soldi ne ha macinati parecchi, anche con le false fatture delle «cartiere». Per gli investigatori, ad esempio, la ‘Ndrangheta avrebbe messo radici in Valtrompia e in Valgobbia, a Lumezzane. A confermare l’ipotesi dell’intelligence ci sarebbe il proprietario di in una lussuosa villa di Concesio che finì tra i personaggi di spicco dell’inchiesta «Pizza Connection», la prima grande inchiesta su «Cosa Nostra» tra l’Italia e New York. Ma Brescia non è stata solo buon ritiro. Negli anni Novanta il lago di Iseo è diventata tomba per chi sgarrava. Ne sa qualcosa Antonio Messina, fuggito dalla Sicilia, il cui cadavere fu trovato nel settembre del ‘91 da un cercatore di funghi nei boschi di Sale Marasino. Un Far West silenzioso che si è trascinato anno dopo anno fino all’esecuzione di Adolfo Pedana di Villa Literno, trovato incaprettato, nel novembre del ‘95, nella sua auto abbandonata nelle campagne di Lonato. Ma c’è chi, invece della morte, nel bresciano ha trovato nuova vita. È IL CASO del boss Francesco Scullino, 48 anni, originario di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, trasferitosi a Desenzano per ritrovare luce e tranquillità. Un signore che la Direzione distrettuale antimafia di Brescia addita come «un elemento contiguo alla cosca facente capo al boss Carmelo Arico detto il Priore, operante nella frazione di Castellane di Oppido Mamertina, luogo di nascita di Francesco Scullino». Non solo. In un’altra informativa lo stesso «gestisce, anche attraverso dei prestanome, una serie di società operanti nel campo edile, dove, tra l’altro, è frequente l’intermediazione di manodopera». Vicino al boss ci sarebbe, sempre secondo gli investigatori, tal Luca Sirani «legato alla famiglia dei Facchineri di Cittanova» che il 3 febbraio del 2004 il Tribunale di Brescia condannò a 2 anni e 4 mesi di carcere confermando la presenza della ‘Ndrangheta in provincia di Brescia. E non c’è da sorprendersi se nel luglio del 2007 l’operazione «Mafia sul Lago» ha invece portato ai primi sequestri di beni a scopo preventivo confermando «l’esistenza di un’ alleanza tra diverse mafie italiane attive nella zona del Garda». Secondo gli inquirenti le famiglie gestivano attività commerciali, tra le quali una discoteca a Desenzano, un night a Lonato e perfino un albergo. Un gruppo calabrese vicino ai Fortugno, affiliato al clan dei Piromalli di Gioia Tauro con clan presenti su tutto il territorio dal basso Garda, alla Valtrompia fino alla Bassa lambendo ambienti cittadini di rilievo. Una situazione già nota nel rapporto annuale della Direzione Nazionale Antimafia del 2008, dove Brescia è stata indicata con un ruolo di primo piano negli affari delle mafie. Da qui le operazioni Didone, ‘Nduia, Centauro e la più recente Ticino hanno svelato gli intrecci della criminalità organizzata in zona. Scrive la Direzione Nazionale Antimafia nell’ultimo report: «Alla presenza di tali gruppi è legato il fenomeno delle estorsioni ad attività commerciali, in particolare locali notturni e dei recuperi crediti svolti facendo leva sulla forza di intimidazione derivante dall’appartenere alla criminalità meridionale. Tali gruppi criminali sono inoltre particolarmente attivi nel settore dell’edilizia ove svolgono anche l’attività di intermediazione abusiva di manodopera, attraverso cui riescono ad inserirsi nelle attività imprenditoriali e ad acquisire la gestione dei cantieri edili». MA SE LE OPERAZIONI antimafia hanno dato una spallata agli italiani, recentemente alcune indagini hanno portato gli inquirenti sulla pista della mafia russa nell’ambito di investigazioni sugli investimenti immobiliari in riva al lago di Garda, che ha visto come intermediari uomini della criminalità organizzata calabrese. Intanto sono oltre un centinaio di beni, tra appartamenti, villette e terreni confiscati alla criminalità organizzata. Molti di questi sono già stati assegnati a Comuni - 52 su 114 - o associazioni per finalità sociali, così come prevede la legge. In provincia di Brescia il fenomeno è secondo solo a Milano e rappresenta il 10% del totale lombardo. In tutto sono 239 i beni confiscati nella provincia di Brescia, dato che dimostra la capacità di penetrazione della criminalità: 134 i beni immobili in gestione e 105 i beni destinati. Uno dei risultati di cui a Libera vanno più orgogliosi è «La casa 8 marzo» a Lumezzane, confiscata da tempo, è stata destinata ad un utilizzo per fini sociali, ospitando donne vittime di violenza. Un elenco che, assieme agli «incendi strani» delle discariche, suona come campane a lutto per la legalità bresciana. E l'allarme ora ha sempre più un accento calabro-russo. • Giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

