«Marchionne era un genio e ha salvato l’Italia»

«Sergio Marchionne era un genio e ha salvato non solo la Fiat, ma tutta l’Italia». Il ricordo di Marco Bonometti, ex leader degli industriali bresciani e oggi presidente di Confindustria Lombardia, non lascia spazio a dubbi: «Marchionne fu un uomo speciale perché era normale, andava a fondo nelle cose, aveva un innato senso del dovere». Bonometti è stato uno dei protagonisti sul palco di Librixia, della presentazione del libro «Marchionne lo straniero», scritto da Paolo Bricco, giornalista de «Il sole 24 ore». Con l’autore, sul palco c’erano anche Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, e Carlo Scarpa, docente di Economia all’Università di Brescia, secondo cui «le battaglie di Marchionne hanno anticipato quelle dell’industria italiana di oggi». Massetti ha parlato di un «grande uomo che aveva una forte attenzione per i dipendenti Fiat». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.VEN.