Marzo «pazzerello» è senza pioggia

Non piove. Nel marzo che si conclude oggi sono caduti solo 5,4 millimetri di pioggia. Dal 1951 in qua, in 69 anni, solo due volte il mese che apre alla primavera è stato più avaro di pioggia. Nel 1953 dal cielo non è caduta neanche una goccia e nel 1968 appena 5 millimetri. È QUASI un record. Così dicono i dati della stazione meteorologica dell’Itas Pastori di viale Bornata, registrati da Arpa Lombardia. E anche il trimestre gennaio-marzo solo sette volte ha avuto meno pioggia di questo 2019 che si annuncia particolarmente secco. In tre mesi sono caduti 71,2 millimetri contro i 43 del 2012, i 66 del 2005, i 71 del 2003, i 46,8 del 1994, i 58,9 del ’92, i 36,4 dell’81 e i 58,1 del ’76. Ed è stato così solo perché a limitare i danni sono arrivati i 57,2 millimetri caduti in febbraio, che non sono tanti ma hanno tirato un po’ su il totale. Anche gennaio, infatti, si è limitato a qualche goccia con soli 8,6 millimetri, nono peggior risultato nei quasi settant’anni. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mimmo Varone